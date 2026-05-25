Polícia investiga se furto em plantação motivou triplo homicídio em Santa Cruz do Sul; produtor rural alega legítima defesa

A Polícia Civil aponta uma desavença relacionada a furtos de fumo como principal hipótese para a motivação do triplo homicídio ocorrido na localidade de Arroio do Leite, em Santa Cruz do Sul, no fim da tarde de sexta-feira (25).

Foram mortos a tiros Ari Miguel Behling, 52 anos, o filho dele, Jaime Rafael Behling, 32, e Diego Ismael Behling, 30 anos.

O autor dos disparos, Vespasiano Giehl, está preso. Segundo o advogado que representa o produtor rural, Vespasiano agiu em legítima defesa após ter sido vítima de uma emboscada.

Justiça decreta prisão preventiva

A versão é contestada pela polícia, que, no entanto, investiga a possibilidade de que ao menos um dos mortos tenha furtado anteriormente uma plantação de fumo do autor do triplo homicídio.

Conforme o delegado Guilherme Dill, Vespasiano foi de carro até o local do crime, chegou a capotar o veículo em uma ribanceira e, logo depois, efetuou os disparos. Segundo a investigação, ele apresentava sinais de embriaguez.

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A Polícia Civil não divulgou mais detalhes, mas Zero Hora apurou que testemunhas viram o produtor rural indo de carro até a propriedade das vítimas, e retornou após não localizar ninguém. Ao sair da propriedade sofreu o acidente. Ainda conforme o relato, o capotamento chamou a atenção dos três, que se aproximaram. Vespasiano teria saído do carro e cometido o crime.

O produtor rural foi preso em flagrante ainda na sexta-feira. No domingo (24), a Justiça decretou a prisão preventiva. Ele está recolhido no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul.

Contraponto

O advogado Felipe Raul Haas afirmou que a defesa está concentrada na análise dos autos e na audiência de custódia prevista para esta segunda-feira. No dia do crime, Haas divulgou uma nota:

A defesa técnica do acusado de suposta participação no fato investigado como triplo homicídio, composta pelo advogado Felipe Raúl Haas, do escritório Haas Advocacia Criminal, vem a público esclarecer que recebeu com serenidade o cumprimento da medida cautelar realizada pelas autoridades policiais na data de hoje.

Neste momento, é indispensável destacar que os fatos ainda se encontram sob investigação, inexistindo qualquer condenação judicial ou conclusão definitiva acerca da responsabilidade do investigado.

A defesa já está adotando todas as providências jurídicas cabíveis para ter acesso integral aos elementos informativos produzidos até o momento, a fim de exercer, de forma plena e efetiva, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Embora compreenda a repercussão social decorrente da gravidade dos fatos noticiados, a defesa ressalta que a presunção de inocência constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser afastada por versões preliminares ou conclusões antecipadas.

Por respeito às investigações em andamento, aos familiares envolvidos e à própria busca pela verdade dos fatos, a defesa não realizará manifestações sobre o mérito da apuração neste momento.