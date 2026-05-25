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Polícia investiga se furto em plantação motivou triplo homicídio em Santa Cruz do Sul; produtor rural alega legítima defesa

Ari Miguel Behling, 52 anos, o filho dele, Jaime Rafael Behling, 32, e Diego Ismael Behling, 30 anos foram mortos a tiros na propriedade da família, em Arroio do Leite

Guilherme Milman

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