Polícia investiga morte de gatos em suposto ritual religioso em São Vicente do Sul

A Polícia Civil investiga morte de dois gatos em uma casa em São Vicente do Sul, na Região Central. Há indícios de que os animais tenham sido roubados para serem utilizados em rituais religiosos. O caso é tratado como maus-tratos a animais.

De acordo com o delegado Edson Reis, responsável pela investigação, mãe e filho, de 46 e 17 anos, são suspeitos das práticas. Eles moram na casa onde os animais foram localizados.

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O caso chegou ao conhecimento da Brigada Militar após denúncias de moradores da vizinhança, que perceberam o desaparecimento de gatos na região. Um laudo veterinário deverá apontar a causa da morte dos animais.

Mãe e filho foram levados para a delegacia na tarde de quinta-feira (28) para prestarem depoimento, mas optaram por permanecer em silêncio. Não há pedido de prisão contra eles.

A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de que outros animais tenham sido mortos.