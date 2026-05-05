Polícia encontra cem quilos de cocaína em casa inabitada de São Leopoldo

Foram apreendidos cem quilos de cocaína, quantidade avaliada em R$ 3 milhões. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil apreendeu cem quilos de cocaína em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A droga foi encontrada enterrada em um terreno no bairro Jardim América. Uma pessoa foi presa durante a ação, realizada na noite de segunda-feira (4).

A apreensão foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). A quantidade apreendida é avaliada em R$ 3 milhões, segundo a polícia.

Conforme o delegado Joel Wagner, os policiais já vinham monitorando movimentações de veículos suspeitos na região.

Na noite de segunda, um desses veículos foi abordado no centro do município. Dois quilos de cocaína foram encontrados dentro dele. O motorista foi preso em flagrante.

Na sequência, policiais localizaram um imóvel inabitado, que está em construção. As drogas foram encontradas dentro de tonéis, enterrados no terreno.