Segurança

Inquérito concluído
Notícia

Polícia Civil indicia ex-vereador Gilvani Gringo e mais sete por fraude à licitação e associação criminosa

Ex-parlamentar é apontado como o líder de um suposto esquema de ocultação de propriedade empresarial. Objetivo seria burlar o caráter competitivo de licitações

Carlos Rollsing

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