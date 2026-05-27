Polícia Civil indicia ex-vereador Gilvani Gringo e mais sete por fraude à licitação e associação criminosa

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Dall Oglio, conhecido como Gringo, pelos crimes de fraude à licitação, associação criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunha.
Outras sete pessoas também foram indiciadas, incluindo cinco filhos, um irmão e um suposto laranja de Gringo. O ex-parlamentar é apontado pela investigação como o líder de um esquema de ocultação de controle de uma rede empresarial com o objetivo de fraudar licitações. As contratações sob suspeita envolvem serviços de desobstrução de redes pluviais e de esgoto, hidrojateamento, transporte e descarte de resíduos.
O relatório final do inquérito foi encaminhado pela Polícia Civil ao Poder Judiciário na segunda-feira (25). A fase seguinte prevê a análise dos fatos pelo Ministério Público, que pode solicitar e realizar novas diligências, denunciar os indiciados pela prática de crimes ou promover o arquivamento.
Mandato cassado
Eleito em 2024 pelo Republicanos, Gringo foi cassado em dezembro de 2025 pela Câmara de Vereadores. As suspeitas que recaem sobre as contratações de empresas dele com o setor público estiveram entre os motivos da perda de mandato.
A investigação da Polícia Civil aponta um suposto esquema de fraudes licitatórias encabeçado pelas empresas Limpservice Prestação de Serviços e Safety Ambiental. Elas fariam parte do mesmo grupo econômico e concorreriam juntas em licitações para burlar a competição.
A Limpservice saiu vencedora nas cinco contratações mapeadas pela Polícia Civil, enquanto a Safety só perdeu. Nenhuma delas está em nome de Gringo, mas a polícia recolheu indícios de que ele é o controlador, se valendo de laranjas. A Limpservice está em nome de um filho do ex-vereador, enquanto a Safety já foi propriedade de um irmão dele e de outro homem, ambos apontados como empregados. Uma terceira empresa, a MJM Serviços de Limpeza, essa registrada em nome de Gringo, também é apontada como parte da rede empresarial, que faria da suposta “confusão patrimonial e operacional” um mecanismo para ocultar propriedade e deixar de quitar direitos trabalhistas.
Prisão domiciliar
No dia 17 de abril, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu preventivamente o ex-vereador, em operação que foi batizada Effluxus. Atualmente, Gringo está em reclusão domiciliar. No relatório final, a autoridade policial afirma que os documentos apreendidos nos endereços dos suspeitos reforçaram os indícios de que Limpservice, Safety e MJM formam um conglomerado, com atuação coordenada e sob a liderança de Gringo.
Foram encontradas notas de autorização de serviço com logotipo da MJM em que o prestador de serviço apontado é a Limpservice. Extratos bancários demonstraram “transações financeiras habituais” entre as empresas.
As conversas via aplicativo de mensagens entre Gilvani e um homem que seria proprietário da Safety evidenciaram, na avaliação da Polícia Civil, a relação de subordinação do suposto laranja. O indivíduo, que consta na documentação como titular da empresa, tem histórico de pedidos de recursos para Gilvani pela prestação de serviços. A polícia destacou que os valores requisitados eram modestos: um dos pedidos do homem era aumentar seus ganhos de R$ 100 para R$ 200 por dia, o que demonstraria a condição dele de empregado, e não de proprietário da empresa.
Foi uma investigação extensa e complexa, que revelou um esquema estruturado de controle oculto, por meio de grupo familiar, utilização de laranjas e com reflexo em fraude à licitações. A equipe investigatória reuniu um conjunto probatório robusto, que embasou o indiciamento dos envolvidos.
AUGUSTO ZENON
Delegado da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública Municipal, titular da investigação
Como funcionava o suposto esquema
- Os delitos seriam cometidos a partir das empresas Limpservice e Safety.
- A Limpservice saiu vencedora nas cinco contratações mapeadas. A Safety só perdeu.
- A Limpservice está em nome de um filho do ex-vereador, enquanto a Safety já foi propriedade de um irmão dele e de outro homem, ambos apontados como empregados.
- As licitações fraudadas seriam da Polícia Penal e das prefeituras de Capão da Canoa, Gramado, Gravataí e Osório, entre 2024 e 2025. Os contratos somam cerca de R$ 2,5 milhões. Os órgãos públicos teriam sido vítimas. A competição seria simulada, com a perdedora, a Safety, pedindo valores mais altos.
- Para demonstrar que Gringo é o controlador, a Polícia Civil aponta confusão patrimonial e operacional entre as duas empresas que teriam fraudado as licitações e uma terceira organização, a MJM.
- São mencionados o uso do mesmo e-mail, o reconhecimento solidário de dívidas e as ações trabalhistas de antigos empregados, que diziam trabalhar para todas as empresas.
- Houve confirmação de que, para concorrer à contratação da Polícia Penal, tanto a Limpservice quanto a Safety se valeram de estrutura tecnológica ligada a Gringo para fazer os acessos online às licitações.
- Em depoimento, uma ex-empregada apresentou evidências de que o ex-parlamentar teria lhe oferecido R$ 2 mil para “abafar o caso”.
Contraponto
O advogado criminalista Diego Romero, responsável pela defesa de Gringo, se manifestou em nota. Confira a íntegra:
“A defesa do senhor Gilvani Dall’Oglio informa que tomou conhecimento do conteúdo do Inquérito Policial e do Relatório Final de Investigação relacionado à Operação Effluxus. De início, diga-se que a investigação policial não apresentou qualquer acusação sobre corrupção, desvio de dinheiro público ou a não prestação de serviços por parte das empresas contratadas pelo Poder Público, as quais, ressalte-se, não pertencem ao senhor Gilvani Dall’Oglio.
A acusação por fraude à licitação baseada no vínculo familiar entre os investigados não se sustenta, seja pelas conclusões já tomadas pela Autoridade Policial, seja pela futura atuação defensiva munida de vasto conjunto documental sobre o tema. Além disso, várias acusações iniciais formuladas quando da deflagração das medidas ostensivas da investigação, foram e estão esvaziadas pelo próprio teor do Relatório Final de Investigação.
A defesa, pela organização do sistema jurídico processual penal pátrio, informa que não detém a prerrogativa de se manifestar no curso da investigação policial para ofertar o contraditório aos elementos informativos produzidos pela investigação. Por consequência, com a saída dos autos da esfera policial, a defesa buscará o órgão do Ministério Público, local para onde os autos são encaminhados, para apresentação de manifestação e documentação impugnando as conclusões policiais.
O investigado tem o máximo interesse de frear esta sanha acusatória desmedida, a qual é baseada em questões políticas. E a defesa já tem conhecimento desta situação de manipulação política. O investigado requer da imprensa gaúcha, após os esclarecimentos e a demonstração de sua inocência perante os órgãos de persecução penal, seja concedido espaço idêntico ao utilizado pela acusação para retratação e demonstração da sua inocência perante a população.
A defesa e o senhor Gilvani Dall’Oglio manifestam total confiança no Poder Judiciário gaúcho, colocam-se à disposição das autoridades de maneira colaborativa para prestar esclarecimentos e indicam, desde já, confiança no Poder Público e nas instituições democráticas para resolução destes fatos.”