Polícia Civil indicia ex-vereador Gilvani Gringo e mais sete por fraude à licitação e associação criminosa

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A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o ex-vereador de Porto Alegre Gilvani Dall Oglio, conhecido como Gringo, pelos crimes de fraude à licitação, associação criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunha.

Outras sete pessoas também foram indiciadas, incluindo cinco filhos, um irmão e um suposto laranja de Gringo. O ex-parlamentar é apontado pela investigação como o líder de um esquema de ocultação de controle de uma rede empresarial com o objetivo de fraudar licitações. As contratações sob suspeita envolvem serviços de desobstrução de redes pluviais e de esgoto, hidrojateamento, transporte e descarte de resíduos.

O relatório final do inquérito foi encaminhado pela Polícia Civil ao Poder Judiciário na segunda-feira (25). A fase seguinte prevê a análise dos fatos pelo Ministério Público, que pode solicitar e realizar novas diligências, denunciar os indiciados pela prática de crimes ou promover o arquivamento.

Mandato cassado

Eleito em 2024 pelo Republicanos, Gringo foi cassado em dezembro de 2025 pela Câmara de Vereadores. As suspeitas que recaem sobre as contratações de empresas dele com o setor público estiveram entre os motivos da perda de mandato.

Gringo está em reclusão domiciliar. Fernando Antunes / CMPA

A investigação da Polícia Civil aponta um suposto esquema de fraudes licitatórias encabeçado pelas empresas Limpservice Prestação de Serviços e Safety Ambiental. Elas fariam parte do mesmo grupo econômico e concorreriam juntas em licitações para burlar a competição.

A Limpservice saiu vencedora nas cinco contratações mapeadas pela Polícia Civil, enquanto a Safety só perdeu. Nenhuma delas está em nome de Gringo, mas a polícia recolheu indícios de que ele é o controlador, se valendo de laranjas. A Limpservice está em nome de um filho do ex-vereador, enquanto a Safety já foi propriedade de um irmão dele e de outro homem, ambos apontados como empregados. Uma terceira empresa, a MJM Serviços de Limpeza, essa registrada em nome de Gringo, também é apontada como parte da rede empresarial, que faria da suposta “confusão patrimonial e operacional” um mecanismo para ocultar propriedade e deixar de quitar direitos trabalhistas.

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Prisão domiciliar

No dia 17 de abril, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu preventivamente o ex-vereador, em operação que foi batizada Effluxus. Atualmente, Gringo está em reclusão domiciliar. No relatório final, a autoridade policial afirma que os documentos apreendidos nos endereços dos suspeitos reforçaram os indícios de que Limpservice, Safety e MJM formam um conglomerado, com atuação coordenada e sob a liderança de Gringo.

Foram encontradas notas de autorização de serviço com logotipo da MJM em que o prestador de serviço apontado é a Limpservice. Extratos bancários demonstraram “transações financeiras habituais” entre as empresas.

As conversas via aplicativo de mensagens entre Gilvani e um homem que seria proprietário da Safety evidenciaram, na avaliação da Polícia Civil, a relação de subordinação do suposto laranja. O indivíduo, que consta na documentação como titular da empresa, tem histórico de pedidos de recursos para Gilvani pela prestação de serviços. A polícia destacou que os valores requisitados eram modestos: um dos pedidos do homem era aumentar seus ganhos de R$ 100 para R$ 200 por dia, o que demonstraria a condição dele de empregado, e não de proprietário da empresa.

Foi uma investigação extensa e complexa, que revelou um esquema estruturado de controle oculto, por meio de grupo familiar, utilização de laranjas e com reflexo em fraude à licitações. A equipe investigatória reuniu um conjunto probatório robusto, que embasou o indiciamento dos envolvidos. AUGUSTO ZENON Delegado da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública Municipal, titular da investigação

Como funcionava o suposto esquema

Os delitos seriam cometidos a partir das empresas Limpservice e Safety.

A Limpservice saiu vencedora nas cinco contratações mapeadas. A Safety só perdeu.

A Limpservice está em nome de um filho do ex-vereador , enquanto a Safety já foi propriedade de um irmão dele e de outro homem, ambos apontados como empregados.

, enquanto a Safety já foi e de outro homem, ambos apontados como empregados. As licitações fraudadas seriam da Polícia Penal e das prefeituras de Capão da Canoa, Gramado, Gravataí e Osório , entre 2024 e 2025. Os contratos somam cerca de R$ 2,5 milhões. Os órgãos públicos teriam sido vítimas. A competição seria simulada , com a perdedora, a Safety, pedindo valores mais altos.

, entre 2024 e 2025. Os contratos somam cerca de R$ 2,5 milhões. Os órgãos públicos teriam sido vítimas. , com a perdedora, a Safety, pedindo valores mais altos. Para demonstrar que Gringo é o controlador, a Polícia Civil aponta confusão patrimonial e operacional entre as duas empresas que teriam fraudado as licitações e uma terceira organização, a MJM.

São mencionados o uso do mesmo e-mail, o reconhecimento solidário de dívidas e as ações trabalhistas de antigos empregados, que diziam trabalhar para todas as empresas.

de dívidas e as ações trabalhistas de antigos empregados, que diziam trabalhar para todas as empresas. Houve confirmação de que, para concorrer à contratação da Polícia Penal, tanto a Limpservice quanto a Safety se valeram de estrutura tecnológica ligada a Gringo para fazer os acessos online às licitações.

ligada a Gringo para fazer os acessos online às licitações. Em depoimento, uma ex-empregada apresentou evidências de que o ex-parlamentar teria lhe oferecido R$ 2 mil para “abafar o caso”.

Contraponto

O advogado criminalista Diego Romero, responsável pela defesa de Gringo, se manifestou em nota. Confira a íntegra:

“A defesa do senhor Gilvani Dall’Oglio informa que tomou conhecimento do conteúdo do Inquérito Policial e do Relatório Final de Investigação relacionado à Operação Effluxus. De início, diga-se que a investigação policial não apresentou qualquer acusação sobre corrupção, desvio de dinheiro público ou a não prestação de serviços por parte das empresas contratadas pelo Poder Público, as quais, ressalte-se, não pertencem ao senhor Gilvani Dall’Oglio.

A acusação por fraude à licitação baseada no vínculo familiar entre os investigados não se sustenta, seja pelas conclusões já tomadas pela Autoridade Policial, seja pela futura atuação defensiva munida de vasto conjunto documental sobre o tema. Além disso, várias acusações iniciais formuladas quando da deflagração das medidas ostensivas da investigação, foram e estão esvaziadas pelo próprio teor do Relatório Final de Investigação.

A defesa, pela organização do sistema jurídico processual penal pátrio, informa que não detém a prerrogativa de se manifestar no curso da investigação policial para ofertar o contraditório aos elementos informativos produzidos pela investigação. Por consequência, com a saída dos autos da esfera policial, a defesa buscará o órgão do Ministério Público, local para onde os autos são encaminhados, para apresentação de manifestação e documentação impugnando as conclusões policiais.

O investigado tem o máximo interesse de frear esta sanha acusatória desmedida, a qual é baseada em questões políticas. E a defesa já tem conhecimento desta situação de manipulação política. O investigado requer da imprensa gaúcha, após os esclarecimentos e a demonstração de sua inocência perante os órgãos de persecução penal, seja concedido espaço idêntico ao utilizado pela acusação para retratação e demonstração da sua inocência perante a população.