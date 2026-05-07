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Polícia apreende adolescente suspeita de participar de assalto que acabou em morte em estação do trensurb

Daniel Thiesen Pinheiro, 17 anos, foi atingido por golpe de canivete no sábado. Logo após o ataque, Brigada Militar  já havia apreendido garoto de 16 anos, apontado como autor da agressão

Humberto Trezzi

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