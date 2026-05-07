Polícia apreende adolescente suspeita de participar de assalto que acabou em morte em estação do trensurb

Agentes da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Canoas apreenderam, na manhã desta quinta-feira (7), uma adolescente suspeita de participar do assalto que acabou na morte de Daniel Thiesen Pinheiro, 17 anos. O estudante foi atingido por golpes de canivete na estação da Trensurb no bairro Fátima, no sábado (2), ao tentar evitar que seu celular fosse levado.

Poucos minutos após o fato, policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar localizaram o suposto autor do ataque, um adolescente de 16 anos, que havia saído da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) dias antes.

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A adolescente apreendida nesta quinta seria namorada dele e tem 14 anos. Conforme o delegado Marco Guns, responsável temporário pela DPPA, a jovem foi apreendida porque ajudou no ato infracional análogo a roubo. Ela não vai responder pela morte de Daniel, porque não participou da agressão física e também por ter colaborado na identificação do jovem infrator.