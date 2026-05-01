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PMs suspeitos de tortura: Justiça suspende processo contra homem preso durante abordagem violenta em Torres

Indivíduo ficou três meses preso e foi denunciado por tráfico de drogas com base no relato dos policiais

Vitor Rosa

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