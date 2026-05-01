PMs suspeitos de tortura: Justiça suspende processo contra homem preso durante abordagem violenta em Torres

A Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o processo contra o homem que aparece em imagens sendo agredido por policiais militares em Torres, no Litoral Norte, após ser preso por suspeita de tráfico de drogas. O pedido leva em conta o conteúdo do vídeo que mostra a abordagem (veja acima).

As imagens, que teriam sido registradas no celular de um dos próprios policiais, mostram o homem sendo agredido com chutes e socos. Os PMs teriam, ainda, "plantado" tijolos de maconha dentro do carro da vítima, com o objetivo de justificar a prisão por tráfico (relembre o caso abaixo).

A advogada do homem, Jacqueline Prusch, pediu também a anulação integral do processo.

— O Estado não tem autorização para violar direitos, torturar, manipular provas ou agir fora da lei. O papel dos agentes públicos é justamente o contrário: proteger, agir com correção e garantir que o processo seja justo — afirmou.

A advogada reforça ainda que o que veio à tona agora, com a conclusão do Inquérito Policial Militar, "confirma práticas que jamais poderiam ter acontecido".

O homem chegou a ficar três meses preso. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por tráfico de drogas, com base no relato dos policiais.

A reportagem procurou o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e aguarda retorno.

Relembre o caso

Imagens teriam sido registradas no celular de um dos próprios policiais. Reprodução / Reprodução

Oito policiais da Brigada Militar foram afastados na quinta-feira (30) por suspeita de tortura física e psicológica, fraude processual e falsidade ideológica. Os fatos teriam acontecido em maio de 2025.

Nesta semana, a Corregedoria-Geral da corporação concluiu a investigação, que reuniu vídeos que indicariam agressões durante uma abordagem. As imagens, obtidas pelo g1, teriam sido registradas no celular de um dos próprios policiais.

Segundo a apuração, durante abordagem da Força Tática do pelotão de Torres a um homem suspeito de tráfico de drogas, os policiais teriam o agredido com chutes e socos.

Em seguida, teriam acionado agentes do setor de inteligência da própria BM, que teriam levado, em um carro, tijolos de maconha para serem colocados no veículo do homem, com o objetivo de justificar a prisão.

A investigação aponta ainda que os policiais teriam causado danos ao carro do homem para simular que os ferimentos teriam sido provocados por um acidente de trânsito.