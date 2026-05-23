PM é condenado a 17 anos de prisão por matar esposa com tiro no rosto

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Jaqueline Araújo dos Santos era professora e mãe de dois filhos. Arquivo Pessoal / Divulgação

O policial militar Jandavi Campos da Silva, 51 anos, acusado de matar a esposa, foi condenado à prisão nesta sexta-feira (22). A pena determinada é de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Silva, que já estava preso, não poderá recorrer em liberdade. Cabe recurso da decisão. A juíza que presidiu o julgamento, Greice Moreira Pinz, fixou para o réu o pagamento de R$ 160 mil a título de reparação de danos.

Ela também determinou a perda do cargo de policial militar, assinalando que a medida valerá a partir do trânsito em julgado da condenação – quando não há mais possibilidade de recursos contra a decisão judicial.

No julgamento, foram reconhecidas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, além do contexto de violência doméstica e familiar, caracterizando feminicídio. O caso aconteceu antes da lei que transformou o feminicídio em um crime autônomo, por isso, neste caso, tomou o feminicídio como uma qualificadora. A lei é de outubro de 2024.

Ao longo da sessão, seis testemunhas foram ouvidas, além do acusado durante interrogatório.

MP irá recorrer

O Ministério Público do Rio Grande do Sul, que contesta a versão de disparo acidental, afirmou que irá recorrer da pena imposta.

— A pena é desproporcional à gravidade do fato. A própria sentença reconhece a gravidade absurda do ocorrido, portanto, entendo que a pena tem que ser aumentada — destacou o promotor de Justiça Charles Emil Machado Martins.

Zero Hora entrou em contato com a defesa de Silva, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

A professora Jaqueline de Araújo dos Santos, 46 anos, foi morta em maio de 2024, com um tiro no rosto. O assassinato aconteceu na residência do casal, no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul. Os dois estavam juntos havia mais de 20 anos e tinham dois filhos.

À época, Silva relatou à polícia que discutiu com a esposa quando chegou em casa, após o trabalho. Durante o desentendimento, ele teria pego uma arma de fogo para se suicidar. A mulher, então, teria ido em sua direção, quando um disparo acidental a teria atingido.

Silva informou uma vizinha que a esposa havia sido baleada e pediu que ela acionasse socorro. Depois, fugiu. No outro dia, se apresentou à polícia. Desde então, estava preso preventivamente. À época, testemunhas relataram à polícia que o casal vivia uma relação conturbada, com brigas frequentes.

O júri do caso estava previsto para março de 2026, mas foi dissolvido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informou, à época, que a dissolução se dava por motivos de saúde – uma familiar da magistrada que conduzia o julgamento havia sido hospitalizada, impossibilitando o prosseguimento dos ritos.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos