PF prende mulher investigada por ameaças à comunidade da UFSM

Suspeita chegou a citar possíveis assassinatos em e-mail enviado à comunidade acadêmica da UFSM. Fernanda Ramos / especial

A Polícia Federal prendeu uma mulher de 33 anos investigada por ameaças à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A ação faz parte da Operação Campus Seguro III, deflagrada na segunda-feira (4), que apura indícios de atos violentos e busca prevenir possíveis ataques.

O mandado de prisão preventiva foi expedido após a investigada descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Entre elas estava a proibição de manter contato, pessoal ou virtual, com servidores e estudantes da universidade. Segundo a PF, a mulher teria ameaçado um estudante presencialmente.

A investigação começou depois que a suspeita enviou um e-mail informando que haveria assassinatos, o que gerou preocupação na comunidade acadêmica. Em uma fase anterior da operação, ela já tinha sido alvo de medidas como comparecimento mensal em juízo e restrição de contato com integrantes da UFSM.