Segurança

Operação Carbono Oculto - 2ª fase
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PCC na Faria Lima: entenda como a facção lavava bilhões de reais no centro financeiro do país

Investigação identificou fundos de investimento que acumulam patrimônio estimado em R$ 205 milhões e que são suspeitos de integrar esquema de desvio de nafta ligado ao grupo criminoso

Rodrigo Celente

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