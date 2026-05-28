"Passei por muitas humilhações, agora estou em paz": caso de idoso preso em operação policial é arquivado e defesa diz que pedirá  indenização

Aposentado chegou a ficar 65 dias em uma cela com outros nove homens. Jeff Botega / Agencia RBS

A Justiça arquivou o caso do idoso que ficou preso por 65 dias em regime fechado após operação policial deflagrada em setembro do ano passado contra uma quadrilha de furto de caminhões. João Batista Fernandes, 68 anos, era investigado como suposto membro da organização criminosa. A decisão pelo arquivamento é de terça-feira (26) e assinada pelo juiz Ricardo Petry Andrade, do tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS).

Fernandes teve uma foto da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) usada por criminosos na tentativa de locação de um depósito para desmanche de veículos, em setembro de 2023. Foi nessa imagem que o cumprimento de mandado de prisão contra o aposentado se embasou (relembre o caso abaixo). O documento havia sido entregue em um Centro de Formação de Condutores (CFC) meses antes do uso da foto (relembre o caso mais abaixo).

O idoso não tinha antecedentes criminais e chegou a dividir cela com outros nove homens antes de migrar para o regime domiciliar com monitoramento eletrônico:

— Fui preso injustamente por algo que não cometi. Não investigaram. Não fizeram quebra de sigilo bancário ou telefônico antes de me prender. Foi um grave erro da Justiça. Simplesmente chegaram fortemente armados na minha casa e me levaram.

O advogado Adriano Luz, que representa Fernandes, informou que será solicitado ao Estado um pedido de indenização:

— Recebemos com satisfação a decisão do juízo pelo arquivamento. Contudo, pelos transtornos gerados à vida dele, que foi preso injustamente, pretendemos ingressar com uma ação contra o Estado visando uma justa indenização.

Recomeço

Em novembro do ano passado, Fernandes recebeu a equipe de Zero Hora na casa onde mora com a família e relatou sobre o que estava passando. À época, ele cumpria prisão domiciliar (veja o vídeo acima).

Quase nove meses após a prisão e uma desgastante batalha pessoal e judicial, como descreve o idoso, a tranquilidade está sendo retomada.

Tem momentos que certos gatilhos me fazem lembrar de tudo. Passei por muitas humilhações. Fiquei doente na cadeia, emagreci, minha família se envolveu e sofreu muito. Agora estou tranquilo, estou em paz. Justiça foi feita. JOÃO BATISTA FERNANDES Aposentado

Relembre o caso

11/09/2025 — Prisão em regime fechado

O aposentado foi preso no dia 11 de setembro do ano passado pela Operação Truck Hunters , que mirou um grupo criminoso que atuava no furto de caminhões em Portão , no Vale do Sinos. Outras 27 pessoas também foram detidas na ofensiva.

, que mirou um grupo criminoso que atuava no furto de caminhões em , no Vale do Sinos. Outras 27 pessoas também foram detidas na ofensiva. Segundo a Polícia Civil, uma imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Fernandes foi usada em setembro de 2023 na tentativa de locação de um depósito que seria destinado a desmanche de veículos em Viamão. Foi nessa foto que o pedido e cumprimento de um mandado de prisão contra o aposentado se embasou.

(CNH) de Fernandes foi usada em na tentativa de locação de um depósito que seria destinado a desmanche de veículos em Viamão. Foi nessa foto que o pedido e cumprimento de um mandado de prisão contra o aposentado se embasou. O idoso não tinha antecedentes criminais e sempre alegou inocência. A CNH estava vencida e foi entregue a um Centro de Formação de Condutores (CFC) em maio de 2023, quando fez a renovação do documento. A mesma carteira nunca foi roubada, furtada ou extraviada.

16/11/2025 — Prisão domiciliar

Depois de 65 dias preso em regime fechado, teve expedida ordem de prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica

com monitoramento por tornozeleira eletrônica No dia 26 de novembro o Ministério Público pediu a soltura por faltarem elementos no inquérito.

17/11/2025 — Protesto

Ainda sem saber da decisão de prisão domiciliar, um protesto organizado pela família de Fernandes reuniu cerca de 60 pessoas em frente ao prédio I do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Amigos e familiares vestiram preto e empunharam cartazes com apelos por justiça. Horas depois, o idoso foi levado para cumprir a medida cautelar em casa.

27/11/2025 — Soltura

A Justiça determina a soltura e a retirada tornozeleira eletrônica.

26/05/2026 — Arquivamento

O juiz Ricardo Petry Andrade determinou o arquivamento do caso.

O que diz a Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Carga (Deic) informou, nesta quinta-feira (28), que "não irá comentar a decisão jurisdicional".

O que diz o Ministério Público