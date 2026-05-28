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"Passei por muitas humilhações, agora estou em paz": caso de idoso preso em operação policial é arquivado e defesa diz que pedirá  indenização

João Batista Fernandes, 68 anos, teve foto da CNH usada por quadrilha de furto de caminhões, em setembro do ano passado 

Pâmela Rubin Matge

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