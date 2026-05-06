Partes de corpo encontradas em Charqueadas e Triunfo seriam de mulher desaparecida; esposa dela também sumiu

Partes de corpo foram encontradas no Rio Jacuí em Charqueadas e em Triunfo, no último domingo (3) e na terça-feira (5). A Polícia Civil acredita que trata-se da mesma pessoa, mas aguarda confirmação do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

A suspeita dos policiais é de que as partes seriam do corpo de Verônica de Paula, 24 anos. A família dela reconheceu uma tatuagem em um tronco encontrado na terça e uma meia que estava na perna encontrada no domingo.

A família de Veronica havia registrado seu desaparecimento na última quinta-feira (30).

Segundo o delegado Marco Schalmes, da Delegacia de Homicídios de Charqueadas, que investiga o caso, a esposa da vítima, Mariana Sampaio, também está desaparecida. O casal não é visto por familiares desde 26 de abril, um domingo.

A família de Mariana registrou o desaparecimento dela na segunda-feira (4), depois de a primeira parte do corpo ser localizada.

Partes encontradas

No último domingo, uma perna humana foi encontrada dentro de um saco de lixo no Rio Jacuí, em Charqueadas.

Já na terça-feira, um tronco de uma mulher, sem os braços e cabeça, foi localizado no mesmo rio, dessa vez no município de Triunfo.

De acordo com o delegado Schalmes, a principal suspeita é que a motivação do crime tenha sido no contexto de desentendimento entre facções criminosas. O fato é tratado como homicídio, sem relação com violência de gênero.

Os bombeiros voluntários de Charqueadas estão auxiliando a polícia nas buscas pelas demais partes do corpo. Até o momento, ninguém foi preso.