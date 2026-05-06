Segurança

Achadas no Rio Jacuí
Notícia

Partes de corpo encontradas em Charqueadas e Triunfo seriam de mulher desaparecida; esposa dela também sumiu

Casal não é visto por familiares desde o dia 26 de abril, conforme a Polícia Civil   

Isabela Daudt*

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