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Parente de vítimas detalha postura de Cristiano após sumiço da família Aguiar: "Dizia que eles iam voltar"

Policial militar virou réu pelos crimes. Fio de cabelo no celular da vítima e auxílio com clonagem de voz indicaram suposta participação da atual esposa e do irmão do suspeito no caso

Pâmela Rubin Matge

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