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Pai de santo é condenado por dois casos de violação sexual durante atendimentos em Porto Alegre

Babalorixá Rafael Rodrigues Pedro, o pai Pedro de Oxum, 64 anos, deve prestar serviços comunitários

Leticia Mendes

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