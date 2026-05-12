Operação da Polícia Civil prende seis integrantes de grupo investigado por monitoramento de viaturas e tráfico de drogas

Ordens foram cumpridas em Venâncio Aires, Gravataí e São Leopoldo. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil do RS prendeu seis integrantes de um grupo suspeito de monitoramento de viaturas policiais para facilitar o tráfico de drogas. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (12). Oito ordens judiciais de prisão temporária e dez de busca e apreensão domiciliar foram cumpridas em Venâncio Aires, Gravataí e São Leopoldo.

Outros dois suspeitos, que já estavam recolhidos na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, também foram alvos de mandados de prisão temporária.

De acordo com o delegado Guilherme Dill, responsável pelo caso, a organização criminosa usava aplicativos de mensagens para monitorar a polícia.

Eram repassadas informações sobre deslocamentos em tempo real, operações e rotinas dos policiais, viaturas descaracterizadas e locais onde as equipes realizavam refeições. O objetivo era facilitar o tráfico de drogas.

— A participação em grupos destinados ao monitoramento de policiais, compartilhamento de informações sobre viaturas e auxílio à movimentação do tráfico de drogas demonstra colaboração direta com a atividade criminosa, podendo configurar o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 10 anos de reclusão, a depender das circunstâncias apuradas durante a investigação — explicou Dill.