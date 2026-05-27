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Ofensiva prende torcedor do Inter por suspeita de roubo e agressões antes de Gre-Nal

Segundo polícia, homem estava indo para o Beira-Rio no dia da final do Gauchão quando roubou e bateu em gremista em padaria no bairro Hípica; um homem está foragido

Kathlyn Moreira

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