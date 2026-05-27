Ofensiva prende torcedor do Inter por suspeita de roubo e agressões antes de Gre-Nal

A Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos, na manhã desta quarta-feira (27) na zona sul de Porto Alegre, em operação que investiga torcedores do Inter por roubo e agressão a um homem gremista. O nome dele não foi divulgado.

Batizada de Hooligans, a ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, autorizados pelo Juizado do Torcedor, nos bairros Hípica e Restinga.

Um segundo suspeito, de 28 anos, não foi localizado e é considerado foragido — o nome dele não foi divulgado. De acordo com o delegado Arthur Raldi, que coordenou a investigação, ele tem antecedentes por tráfico de drogas.

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O crime

O caso aconteceu em 8 de março deste ano, dia em que acontecia a final do Gauchão, disputada entre Internacional e Grêmio.

Conforme a polícia, os dois colorados se deslocavam da zona sul da Capital para o Beira-Rio, quando passaram por uma padaria, no bairro Hípica, e perceberam um homem vestindo uma camiseta de torcida organizada do Grêmio no interior do estabelecimento.

Os rivais entraram no local e agrediram o torcedor gremista com golpes de ripa de madeira e socos. Eles ainda obrigaram o homem a tirar a camisa e entregá-la. Os suspeitos fugiram em seguida.

Segundo o delegado, os atos foram presenciados por familiares do torcedor gremista e por diversos clientes que estavam na padaria, como crianças e idosos.

Investigação

A identificação dos envolvidos foi possível por meio da análise de câmeras de monitoramento e cercamento eletrônico da cidade. A Polícia Civil ainda reuniu informações da Brigada Militar e do Internacional, ouvindo vítimas e testemunhas.