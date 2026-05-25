Segurança

Inauguração na semana que vem
Notícia

Obra do novo plantão para atender mulheres vítimas de violência em Porto Alegre é entregue; saiba o que muda

Nova estrutura substituirá a que já existe na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher a partir de 3 de junho

Leticia Mendes

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