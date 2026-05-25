Obra do novo plantão para atender mulheres vítimas de violência em Porto Alegre é entregue; saiba o que muda

Novo plantão fica na Rua Professor Freitas e Castro, a cerca de 160 metros do local atual. Letícia Mendes / Agência RBS

A partir do dia 3 de junho, as mulheres vítimas de violência em Porto Alegre devem contar com plantão da Polícia Civil mais moderno e humanizado. As chaves da obra foram entregues à polícia na manhã desta segunda-feira (25) pelo Instituto Dunga e a Seleção do Bem 8.

O novo plantão da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) substituirá a partir da metade da próxima semana a estrutura que está localizada junto ao Palácio da Polícia. O novo espaço fica a cerca de 160 metros do plantão atual, também na Rua Professor Freitas e Castro.

A estrutura atual do plantão é considerada defasada, já que as vítimas precisam aguardar numa sala pequena e o local possui entrada única, que obriga os policiais a conduzirem os agressores presos em flagrante passando pelo mesmo ambiente onde estão as mulheres. Além disso, no local há apenas uma cela. Veja abaixo o que muda

A obra foi realizada pelo Instituto Dunga com a ajuda de parceiros.

— Temos de cuidar também daqueles que atendem essas mulheres. Ter um espaço de qualidade. As mulheres que chegarem aqui estarão num ambiente diferente — afirmou Dunga na cerimônia da manhã desta segunda.

A delegada Thaís Dias Dequech, titular da 1ª Deam, afirma que a estrutura vai permitir que o atendimento seja feito de forma mais adequada, para ajudar as vítimas a romperem o ciclo da violência:

— Elas vão conseguir fazer o registro da ocorrência, fazer os relatos num ambiente adequado, com espaço para as crianças, com banheiros, com um playground, com espaço reservado, climatizado, todo adequado para fazer esse registro, a solicitação da medida protetiva, se for o caso, e receber todas as orientações para que elas consigam, de fato, romper o ciclo da violência.

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Saiba o que muda

Acesso

O acesso de agressores presos no novo plantão será feito por uma porta lateral, pela Rua Santana, onde haverá espaço para triagem e sala de reconhecimento, além de duas celas.

— As mulheres ficarão aguardando num espaço totalmente reservado, sem contato com o agressor — afirma o delegado Juliano Ferreira, diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis.

Equipe

O plantão passará a contar com dois delegados, sendo um coordenador e outro plantonista. A previsão é de que seis policiais integrem as equipes de atendimento durante o plantão.

O espaço também prevê atendimento mais integral, com salas para Defensoria Pública, Psicologia e Assistência Social. Há ainda espaço para crianças, com uma pracinha externa, na frente do prédio.

— Ao longo da semana, faremos as adequações das instalações de equipamentos e sistemas de informática — explica Ferreira sobre a previsão de inauguração no início de junho.

Localização

O novo plantão da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre está localizado na Rua Professor Freitas e Castro, número 850, no bairro Azenha, em Porto Alegre.

Histórico

A parceria para reformar o prédio foi firmada no ano passado, um ano após a reportagem de Zero Hora revelar problemas de atendimento no plantão para a mulher, como demora de horas para o registro de uma ocorrência, e estrutura precária.

Em 2024, Zero Hora havia mostrado que este mesmo prédio, que foi cedido pela prefeitura de Porto Alegre à polícia em 2019, estava sem uso porque armazenava arquivos antigos estragados por umidade e fezes, além de lixo contaminado.