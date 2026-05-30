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"O vicaricídio é a expressão extrema da violência que atinge a mulher em seus vínculos mais profundos", diz especialista

Anabel Pêssoa é cofundadora do Instituto Maria da Penha e atua no enfrentamento à violência contra mulher há quase duas décadas

Pâmela Rubin Matge

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