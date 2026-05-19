Segurança

Ao menos 12 vítimas
Notícia

"O site era idêntico ao do banco", diz servidora que perdeu R$ 22 mil em golpe do falso boleto

Caso ocorrido em dezembro deu início a investigação, que levou a operação realizada nesta terça-feira

Guilherme Milman

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