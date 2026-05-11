Segurança

Em investigação
Notícia

O que se sabe sobre o caso do guarda municipal preso suspeito de matar a esposa no dia do casamento em SP

Nájylla Duenas Nascimento, 34 anos, foi morta a tiros horas após a cerimônia, no último sábado (9)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS