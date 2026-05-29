O que a polícia diz sobre relação entre crime organizado e morte em estacionamento de atacarejo em Canoas

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem no estacionamento de um atacarejo Canoas e vê indícios de relação com o crime organizado. No entanto, o caso é tratado como pontual, sem indicar um conflito mais amplo entre organizações. O crime aconteceu na quinta-feira (28) na Avenida Boqueirão, bairro Igara. Um suspeito foi preso horas depois do assassinato, com armas e munições.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. No entanto, a principal hipótese é a de execução por envolvimento com o crime organizado.

— Não acreditamos que terão ou tem outras mortes relacionadas. Tudo indica que é um caso isolado, mas ainda estamos investigando e é cedo para confirmar. A gente está tratando o caso com sigilo enquanto ainda seguimos em investigação — afirma Souza.

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A vítima foi identificada como Jolair Siqueira. Segundo o delegado, ele tinha antecedentes por crimes como homicídios, roubo a transporte coletivo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de drogas, estelionato e receptação. A polícia ainda avalia se ele ocupava alguma posição de comando em organização criminosa.

O caso é tratado como prioridade pela Polícia Civil. Os próximos passos, apontados pela corporação, são identificar os autores dos disparos e possíveis mandantes do crime. O suspeito preso teria auxiliado na logística para o cometimento do crime, segundo a investigação.

O caso

Assassinato aconteceu em estacionamento de atacarejo, no começo da noite de quinta. Matheus Goulart / RBS TV