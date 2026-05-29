O que a polícia diz sobre relação entre crime organizado e morte em estacionamento de atacarejo em Canoas

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem no estacionamento de um atacarejo Canoas e vê indícios de relação com o crime organizado. No entanto, o caso é tratado como pontual, sem indicar um conflito mais amplo entre organizações. O crime aconteceu na quinta-feira (28) na Avenida Boqueirão, bairro Igara. Um suspeito foi preso horas depois do assassinato, com armas e munições.
De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. No entanto, a principal hipótese é a de execução por envolvimento com o crime organizado.
— Não acreditamos que terão ou tem outras mortes relacionadas. Tudo indica que é um caso isolado, mas ainda estamos investigando e é cedo para confirmar. A gente está tratando o caso com sigilo enquanto ainda seguimos em investigação — afirma Souza.
A vítima foi identificada como Jolair Siqueira. Segundo o delegado, ele tinha antecedentes por crimes como homicídios, roubo a transporte coletivo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de drogas, estelionato e receptação. A polícia ainda avalia se ele ocupava alguma posição de comando em organização criminosa.
O caso é tratado como prioridade pela Polícia Civil. Os próximos passos, apontados pela corporação, são identificar os autores dos disparos e possíveis mandantes do crime. O suspeito preso teria auxiliado na logística para o cometimento do crime, segundo a investigação.
O caso
Um grupo de criminosos chegou ao estacionamento do atacarejo por volta das 19h de quinta (28), em uma caminhonete Range Rover Evoque. Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos três pessoas efetuando disparos contra Jolair, que morreu no local. Após os tiros, os criminosos fugiram na caminhonete. O veículo foi encontrado abandonado em uma área de mata em Sapucaia do Sul.