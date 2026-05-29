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O que a polícia diz sobre relação entre crime organizado e morte em estacionamento de atacarejo em Canoas

Autoridades ainda trabalham para identificar autores e eventuais mandantes do assassinato, além de avaliar histórico criminal da vítima

Rochane Carvalho

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