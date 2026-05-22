Segurança

Suspeita de feminicídio
Notícia

Neto aciona Brigada Militar e confessa ter matado avó de 72 anos em Porto Alegre

Segundo a Polícia Civil, homem cuidava da idosa e disse aos brigadianos que cometeu crime porque ela estava muito agitada e ele não conseguia dormir 

Leticia Mendes

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