Neto aciona Brigada Militar e confessa ter matado avó de 72 anos em Porto Alegre

Crime aconteceu no bairro Bom Jesus. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Uma idosa foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta sexta-feira (22) na Rua Sete, no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre. Ela foi identificada como Cecilia Zonta de Castro, 72 anos.

O neto da vítima, de 26 anos e que não teve a identidade divulgada, procurou o 11º Batalhão da Brigada Militar e confessou o crime. Em seguida, ele levou os policiais até o local onde a idosa foi encontrada morta. Ele foi preso.

Aos policiais militares, ele teria relatado que a avó estava muito agitada durante a madrugada e que, por isso, não conseguia dormir.

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De acordo com a delegada Thais Dequech, que atendeu ocorrência, o jovem cuidava dos avós, que estavam com a saúde debilitada, mas seguiam lúcidos.

— As informações que chegaram até o momento é de que ele estava cansado da situação da avó, de ter que sempre socorrer e atender ela, a situação, as questões da idade dela — disse ela.

A delegada afirma ainda que não há registro de agressões anteriores:

— As testemunhas também não indicam uma situação de violência ou ameaça entre as partes.

A suspeita inicial é de que a idosa tenha sido morta por asfixia. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi acionado e vai apontar a causa da morte.

Thais Dequech acrescentou ainda que o jovem não era usuário de drogas nem de álcool.

A Polícia Civil informou que o caso vai ser investigado como feminicídio por envolver violência doméstica contra uma mulher:

— Por se tratar de uma vitima mulher, por ocorrer em situação de violência doméstica, no contexto familiar, essa questão familiar entre as partes, está sendo tratado como feminicídio.

34º feminicídio

Com o caso desta sexta-feira, o Rio Grande do Sul chega ao 34º caso de feminicídio desde o início deste ano. O número de assassinatos de mulheres nesse contexto já superou o total de casos entre janeiro e maio do ano passado, quando foram registrados 30 feminicídios no Estado.

O caso anterior havia sido registrado também em Porto Alegre, no bairro Santa Tereza. Isabella Borges da Rosa Pacheco, 22 anos, foi morta com um tiro no rosto. O suspeito, Nicollas Ronald Moraes dos Santos, 23 anos, tinha antecedentes por lesão corporal.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link



