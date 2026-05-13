Mulheres vítimas de violência podem pedir passagem gratuita para atendimento em Porto Alegre

Projeto TRI Conta Comigo oferece transporte gratuito para mulheres vítimas de violência. Pedro Piegas / PMPA

Mulheres que estão em situação de violência doméstica e que não tenham condições de pagar o deslocamento até serviços de assistência podem solicitar passagens gratuitas em Porto Alegre.

A iniciativa começou a ser implantada nesta semana e faz parte do projeto TRI Conta Comigo, desenvolvido pela Coordenação dos Direitos da Mulher da prefeitura. A ação foi pensada a partir de relatos de dificuldade de acesso aos locais de acolhimento e acompanhamento.

O benefício funciona por meio de um cartão TRI assistencial carregado com duas passagens para transporte público.

A medida é voltada exclusivamente a mulheres em atendimento em um dos sete serviços que receberam o benefício na Capital:

Delegacia da Mulher (1ª, 2ª e plantão)

Juizados de Violência Doméstica

Projeto Borboleta do Tribunal de Justiça do RS

Sala de Acolhimento Bem-me-Quer do Ministério Público do RS

Núcleos de Atendimento da Defensoria Pública do RS

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram)

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH)

Como funciona o benefício

A mulher pode pedir a gratuidade quando não possuir meios de voltar para casa ou a um local seguro e também se necessitar ir a outro serviço da rede.

— O serviço entrega o cartão e garante que ela retorne para casa. Ela também pode necessitar ir ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), então irá utilizar a segunda passagem para isso. Lá, irá solicitar novamente o benefício — exemplifica a coordenadora dos Direitos da Mulher da prefeitura, Fernanda Mendes Ribeiro.

A avaliação e a liberação do cartão é feita pelo policial, agente ou servidor que estiver recebendo a solicitação durante o atendimento em um dos locais da rede de apoio.

Saiba mais sobre a rede

Integrada para ampliar o apoio a mulheres e facilitar o acesso a equipes especializadas, a Rede Conta Comigo articula secretarias da prefeitura como Saúde, Assistência Social e Educação, além de instituições do sistema de justiça e proteção, como Ministério Público do RS, Tribunal de Justiça do RS, Defensoria Pública do Estado, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Capital e centros de referência.

A iniciativa também conta com casas de acolhimento estruturadas e atendimento 24 horas por dia por meio da central 156.

Como buscar a Rede Conta Comigo

Atendimento em horário comercial (de segunda a sexta, das 8h30min às 18h):

WhatsApp: (51) 99189-6596

(51) 99189-6596 E-mail: cram@smdh.prefpoa.com.br

Atendimento fora do horário comercial: