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Mulheres vítimas de violência podem pedir passagem gratuita para atendimento em Porto Alegre

Cartão carregado com duas passagens é entregue em sete locais da rede de assistência

Kathlyn Moreira

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