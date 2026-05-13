Segurança

Em Viamão
Notícia

Mulher suspeita de maus-tratos contra 35 animais e pela morte do cachorro Branquinho é presa preventivamente

De acordo com a 15ª Delegacia de Porto Alegre, detenção preventiva acontece após o Ministério Público recorrer da decisão que soltou Casia de Souza Zatti

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS