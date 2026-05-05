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Maus-tratos
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Mulher suspeita de matar cachorro com golpes de picareta é solta em Porto Alegre

Ela havia sido presa na segunda-feira por maus-tratos e agora responde em liberdade. Mais de 30 animais que viviam com ela foram resgatados em condições precárias

Júlia Ozorio

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Leonardo Martins

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