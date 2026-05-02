Mulher morre após ser esfaqueada em Parobé; suspeito é o companheiro

Dina Gimenez, de 48 anos morreu neste sábado (2) após ser esfaqueada em Parobé, no Vale do Paranhana. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 46 anos, que teve prisão em flagrante decretada.

Este é o segundo feminicídio registrado no município desde o início de 2026. No total, 29 feminicídios ocorreram no Rio Grande do Sul neste ano.

A Dina deixa três filhos, nenhum deles com o suspeito.

O caso ocorreu durante a tarde, no bairro Paraíso. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acionou a Brigada Militar. Na ocasião, ambos aparentavam estar sob efeito de bebida alcoólica.

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O Samu identificou que a vítima havia sofrido uma facada na perna e a levou ao Hospital de Parobé. Apesar do atendimento médico, Dina acabou morrendo.

Policiais militares localizaram o suspeito no local onde o crime ocorreu. Segundo o delegado Francisco Leitão, de Parobé, inicialmente o homem negou a agressão e alegou que a mulher se lesionou sozinha. Entretanto, ainda no local, a própria vítima teria informado à Brigada e aos agentes do Samu que o autor do crime era o companheiro.