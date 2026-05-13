Mulher é presa suspeita de matar companheiro a facada em Alvorada

Uma mulher de 44 anos foi presa nesta quarta-feira (13), suspeita de ter matado o companheiro com um golpe de faca no bairro Stella Maris, em Alvorada, na Região Metropolitana. O crime aconteceu por volta das 5h. A vítima foi identificada como Robson Luis Machado, 33.

Segundo o delegado, o crime teria acontecido quando o homem chegava em casa depois do trabalho. A mulher estaria esperando no quarto, onde teria discutido. O casal mantinha relacionamento havia cerca de 10 anos, mas não morava junto.

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Robson morreu no local. A mulher foi presa em flagrante pela Delegacia de Homicídios de Alvorada. Segundo a investigação, a mulher estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime. O nome dela não foi divulgado.

De acordo com o delegado Edimar Machado de Souza, responsável pelo caso, familiares do casal afirmaram que a mulher tinha ciúme de Robson. Ela já havia agredido o companheiro outras vezes, mas ele não registrou ocorrência, conforme a polícia.