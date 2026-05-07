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Mulher e homem são encontrados mortos no bairro Belém Novo, em Porto Alegre

Polícia trabalha com hipótese de feminicídio seguido de suicídio

Gustavo Gossen

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Guilherme Milman

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