Mulher e homem são encontrados mortos no bairro Belém Novo, em Porto Alegre

Crime aconteceu na casa das vítimas, no bairro Belém Novo. Guilherme Milman / Agência RBS

Uma mulher e um homem foram encontrados mortos na madrugada desta quinta-feira (7) no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre.

Eles foram identificadas como Irene Teles Nunes, 77 anos e Osmar Nunes, 78 anos. Os dois eram casados.

O caso aconteceu em uma residência na Avenida do Lami. Um vizinho acionou o filho do casal na noite de quarta-feira (6) após não conseguir contato com eles.

Dentro da casa, a mulher foi encontrada sem vida. Segundo a Polícia Civil, ela teria sido morta a golpes de machado. Já o corpo do homem estava do lado de fora do imóvel.

Sem histórico de violência

A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. No entanto, não havia histórico de violência envolvendo o casal. A informação foi confirmada pelos investigadores.

Zero Hora esteve no local e conversou com vizinhos, que disseram nunca ter percebido nenhuma briga vinda da casa.

— Era um casal muito amoroso, tu não via desavença entre eles, sempre unidos. Ele sempre tranquilo, fazendo os tratamentos necessários e ela sempre cuidando. Impossível a gente imaginar o que aconteceu — conta Cléssia Priscila dos Santos, vizinha do casal havia 10 anos.

Ainda segundo os relatos, Osmar tinha quadro de demência. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) está investigando as motivações do crime.

Se o caso for confirmado como feminicídio, será o 32º crime do tipo no Rio Grande do Sul em 2026.