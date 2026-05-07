Segurança

Quase 20 anos depois
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Mulher é condenada a 18 de anos de prisão por morte de escrivão em Novo Hamburgo

Adriana Guinthner foi sentenciada pelo homicídio qualificado de Paulo César Ruschel

Júlia Ozorio

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