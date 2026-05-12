Morte de homem após abordagem de PMs é investigada no Vale do Paranhana

A Polícia Civil investiga a morte de um homem após abordagem de brigadianos em Parobé, no Vale do Paranhana. A vítima é Caciano José Federici, 35 anos.
Segundo a Brigada Militar, ele estaria na rua danificando uma residência e chutando portas na madrugada de quinta-feira (6), quando a corporação foi acionada. Ao chegar ao local, ele teria começado a chutar a viatura policial e desobedecido ordens.
Para contê-lo, os policiais militares utilizaram a arma de choque conhecida como taser e algemas. Após a imobilização, os brigadianos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento ao homem. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis, onde foi constatado o óbito.
Conforme o delegado Francisco Leitão, da delegacia de Parobé, responsável pelo caso, são aguardadas as conclusões de laudo pericial para avançar no inquérito.
Em nota, a Brigada Militar informou que realiza uma apuração interna, "conforme protocolos legais e institucionais vigentes" (leia a íntegra abaixo).
Familiares ouvidos por Zero Hora destacaram que Federici era usuário de drogas. Com receio de represálias, preferiram não se identificar.
— Fazia mal para ele mesmo, mas nunca fez mal para ninguém. Mesmo sabendo que ele tinha esse problema, todos queriam ele muito bem — contou um familiar.
Federici trabalhava com limpeza urbana. Ele deixa dois filhos, de oito e cinco anos. O corpo foi sepultado em Parobé, na última sexta-feira (8).
O que diz a Brigada Militar
"A Brigada Militar esclarece a respeito de ocorrência atendida na madrugada desta quinta-feira (07/05) no município de Parobé.
Uma equipe foi enviada para verificar a denúncia de que um homem estava em via pública gritando, jogando pedras e chutando portões de residências.
Ao chegarem ao local, os policiais militares identificaram o indivíduo em comportamento agressivo. Durante a abordagem, o homem investiu contra a guarnição, chegando a chutar a viatura e tentando agredir os agentes. Diante da resistência, foi necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular (AINM) e algemas, a fim de resguardar a integridade física da guarnição e do suspeito.
Durante a ação policial, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento ao homem e realizou encaminhamento ao Hospital São Francisco de Assis. Na unidade de saúde, foi constatado óbito do indivíduo.
A ocorrência segue para apuração, conforme protocolos legais e institucionais vigentes. A Brigada Militar, como instituição dedicada à proteção e à segurança de toda a sociedade, reafirma o seu compromisso com a comunidade e com a defesa dos direitos e garantias fundamentais."