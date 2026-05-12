Morte de homem após abordagem de PMs é investigada no Vale do Paranhana

A Polícia Civil investiga a morte de um homem após abordagem de brigadianos em Parobé, no Vale do Paranhana. A vítima é Caciano José Federici, 35 anos.

Segundo a Brigada Militar, ele estaria na rua danificando uma residência e chutando portas na madrugada de quinta-feira (6), quando a corporação foi acionada. Ao chegar ao local, ele teria começado a chutar a viatura policial e desobedecido ordens.

Para contê-lo, os policiais militares utilizaram a arma de choque conhecida como taser e algemas. Após a imobilização, os brigadianos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento ao homem. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis, onde foi constatado o óbito.

Leia Mais Operação da Polícia Civil prende seis integrantes de grupo investigado por monitoramento de viaturas e tráfico de drogas

Conforme o delegado Francisco Leitão, da delegacia de Parobé, responsável pelo caso, são aguardadas as conclusões de laudo pericial para avançar no inquérito.

Em nota, a Brigada Militar informou que realiza uma apuração interna, "conforme protocolos legais e institucionais vigentes" (leia a íntegra abaixo).

Familiares ouvidos por Zero Hora destacaram que Federici era usuário de drogas. Com receio de represálias, preferiram não se identificar.

— Fazia mal para ele mesmo, mas nunca fez mal para ninguém. Mesmo sabendo que ele tinha esse problema, todos queriam ele muito bem — contou um familiar.

Federici trabalhava com limpeza urbana. Ele deixa dois filhos, de oito e cinco anos. O corpo foi sepultado em Parobé, na última sexta-feira (8).

Leia Mais Ação da Polícia Civil foca em grupo apontado por lavar dinheiro obtido com roubo de cargas

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar esclarece a respeito de ocorrência atendida na madrugada desta quinta-feira (07/05) no município de Parobé.

Uma equipe foi enviada para verificar a denúncia de que um homem estava em via pública gritando, jogando pedras e chutando portões de residências.

Ao chegarem ao local, os policiais militares identificaram o indivíduo em comportamento agressivo. Durante a abordagem, o homem investiu contra a guarnição, chegando a chutar a viatura e tentando agredir os agentes. Diante da resistência, foi necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular (AINM) e algemas, a fim de resguardar a integridade física da guarnição e do suspeito.

Durante a ação policial, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento ao homem e realizou encaminhamento ao Hospital São Francisco de Assis. Na unidade de saúde, foi constatado óbito do indivíduo.