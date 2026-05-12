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Morte de homem após abordagem de PMs é investigada no Vale do Paranhana

Segundo a Brigada militar, Caciano José Federici, 35 anos, foi contido com taser e algemas quando chutava portas e danificava uma residência na madrugada de quinta-feira; Polícia Civil aguarda laudo da perícia

Paulo Rocha

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