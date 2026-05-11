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"Mais prisão e mais violência policial não substituem política pública", diz escritor que lançará livro em Porto Alegre

Sociólogo e jurista Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo é autor de "Segurança Pública — Violência, Medo e Política no Brasil" 

Pâmela Rubin Matge

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