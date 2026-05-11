"Mais prisão e mais violência policial não substituem política pública", diz escritor que lançará livro em Porto Alegre

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo compila mais de 30 anos de pesquisa em livro que tem lançamenro previsto para o próximo 29, na PUCRS. Arquivo pessoal / Divulgação

Uma obra que será lançada no próximo dia 29, em Porto Alegre, discute por que o Brasil, mesmo depois de décadas de democracia, ainda tem dificuldades para construir respostas consistentes diante do crime e da violência. O livro Segurança Pública — Violência, Medo e Política no Brasil, do professor e sociólogo gaúcho Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, compila mais de 30 anos de pesquisa e propõe qualificar o debate público sobre prevenção, repressão qualificada, execução penal em condições adequadas e políticas públicas baseadas em evidências, entre outras questões.

— A obra parte da constatação de que o crime organizado, a violência letal, a criminalidade cotidiana e o medo afetam a vida de milhões de brasileiros — explica Azevedo.

Segundo o autor, que é jurista e criminólogo, em um cenário de polarização e no qual a segurança pública está no centro da disputa política brasileira, a publicação coincide com o momento em que ganha projeção na América Latina o chamado "modelo Bukele". Trata-se das políticas de segurança implementadas em El Salvador sob o governo de Nayib Bukele, caracterizadas por medidas excepcionais de repressão, suspensão de garantias constitucionais, encarceramento em massa e ampliação extraordinária dos poderes policiais e militares.

Azevedo explica que a provocação central é para que, em tempos de soluções de impacto imediato, o campo democrático formule uma agenda própria para enfrentar o crime e a violência.

— A crítica ao populismo penal não significa negar a gravidade do crime e da violência. O desafio é construir uma agenda democrática de segurança pública — argumenta Azevedo.

Segundo o pesquisador, é preciso reconhecer o problema e disputar os caminhos de solução defendendo políticas de segurança compatíveis.

Mais prisão e mais violência policial podem render discurso eleitoral, mas não substituem política pública. RODRIGO GHIRINGHELLI DE AZEVEDO Professor, sociólogo e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Livro de Azevedo propõe qualificar o debate público, diz autor. Divulgação

Realidade gaúcha como parte da experiência

O livro não traz análises isoladas sobre o Rio Grande do Sul, mas a trajetória de décadas de pesquisa encampadas pelo professor no Estado atravessa a obra. Azevedo contextualiza que o RS aparece como parte da observação de instituições de segurança pública e justiça criminal.

Dilemas que aparecem no plano nacional também se expressam em solo gaúcho: superlotação prisional, disputas sobre policiamento, crime organizado, letalidade, controle institucional e dificuldades de coordenação das políticas de segurança.

— Destaco o caso de sucesso do programa RS Seguro na redução do crime e da violência nos últimos anos, sem recorrer ao populismo, mas como uma política pública baseada em evidências — exemplifica.

O conteúdo do livro de Azevedo é voltado tanto ao público acadêmico quanto a profissionais das polícias, do sistema de justiça, gestores, jornalistas e demais interessados. Ao final, há também um glossário de termos-chave para ajudar os leitores.

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Serviço

Lançamento do livro Segurança Pública — Violência, Medo e Política no Brasil, (240 páginas; editora Alameda, R$ 84)

Sexta-feira (29), às 18h

No Programa de Pós-Graduação (PPG) em Ciências Criminais da PUCRS – 10° andar do prédio 11, sala 1.035, em Porto Alegre