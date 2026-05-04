Segurança

Reclusão
Notícia

Lula sanciona lei que amplia penas para furto, roubo e estelionato; entenda o que muda

Nova legislação também especifica delitos como o uso de "conta laranja" e a "receptação animal" no Código Penal brasileiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS