Justiça revoga prisão de Raphael Sousa, dono da Choquei

Raphael Sousa está no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal. Polícia Penal de Goiás / Divulgação

Raphael Sousa Oliveira, 31 anos, criador da página Choquei, teve a prisão revogada na quarta-feira (13). Ele estava preso desde o dia 15 de abril após ser alvo de uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão.

A investigação da PF afirma que Raphael é suspeito de atuar como operador de mídia de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e estelionato digital, recebendo valores de outros investigados.

De acordo com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, que representa Raphael, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) decidiu que não havia elementos concretos para justificar a manutenção da prisão.

"Sua relação com os fatos investigados decorre exclusivamente da prestação de serviços publicitários regularmente remunerados, no exercício ordinário de sua atividade profissional", afirmou o advogado em nota publicada nas redes sociais.

De acordo com o g1, até às 11h20min desta quinta-feira (14), Raphael seguia detido no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, unidade de segurança máxima, em Goiânia.

Operação Narco Fluxo

Na mesma operação que prendeu o dono da Choquei, a Polícia Federal prendeu os MCs Ryan SP e Poze do Rodo.

A investigação da PF aponta que o grupo criminoso utiliza um sistema para ocultar e dissimular valores. Neste âmbito, há transações com criptoativos no Brasil e no Exterior, além do transporte de altas quantias de valores em espécie.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de dividas. Além das prisões, também foi determinado o sequestro de bens dos alvos. Os funkeiros também tiveram a prisão revogada na quarta-feira, segundo o g1.

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O que diz a defesa de Raphael Sousa Oliveira

A defesa de Raphael Sousa Oliveira, responsável pelo perfil Choquei, informa que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou sua prisão preventiva, reconhecendo a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da medida extrema.

A investigação não atribui a Raphael papel de liderança, coordenação ou gestão financeira de organização criminosa, tampouco demonstra participação direta em eventuais ilícitos imputados a terceiros. Sua relação com os fatos investigados decorre exclusivamente da prestação de serviços publicitários regularmente remunerados, no exercício ordinário de sua atividade profissional.

A própria decisão judicial destacou a ausência de demonstração concreta de risco à investigação, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, além do fato de sequer haver denúncia formal apresentada até o momento.

A defesa sempre sustentou que não é juridicamente admissível presumir responsabilidade criminal pelo simples recebimento de valores decorrentes de contratos de publicidade regularmente realizados, especialmente em um ambiente econômico no qual influenciadores, veículos digitais e plataformas de mídia celebram diariamente campanhas comerciais com inúmeros contratantes.

A revogação da prisão restabelece a liberdade de Raphael e reafirma a importância do devido processo legal, da presunção de inocência e das garantias constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito.