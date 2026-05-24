Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de triplo homicídio em Santa Cruz do Sul

A Justiça decretou a prisão preventiva de Vespasiano Giehl, 36 anos, suspeito de matar três homens da mesma família na localidade de Linha Saraiva, em Santa Cruz do Sul. A decisão foi assinada pelo juiz Eduardo Pereira Lima Zanini durante o plantão judiciário.

O crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (22). As vítimas foram identificadas como Ari Miguel Behling, 52 anos, o filho dele, Jaime Rafael Behling, 32, e o sobrinho Diego Ismael Behling, 30. Os três eram produtores rurais.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o suspeito teria ido até a propriedade das vítimas para resolver um conflito relacionado à produção de fumo. Conforme o delegado Guilherme Dill, responsável pelo caso, há suspeita de que o homem estivesse alcoolizado.

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A apuração indica que, ao chegar no local, o suspeito capotou o carro em uma ribanceira. Mesmo após o acidente, ele teria saído do veículo armado e efetuado os disparos contra as vítimas.

Na decisão, a Justiça cita depoimentos de testemunhas que afirmaram ter visto o suspeito atirando inclusive contra uma vítima já caída no chão.

Os relatos também apontam que testemunhas foram abordadas pelo investigado armado logo após os assassinatos. Segundo os depoimentos, ele teria dito que as vítimas estariam furtando fumo na região e que seria necessário “acabar com isso”.

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Durante as buscas, policiais localizaram na residência do suspeito uma pistola Taurus calibre .38, além de munições, cápsulas, coldre e carregador.

Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado destacou a gravidade do caso, o número de vítimas e o risco concreto representado pelo investigado. O juiz também apontou que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes.

A Polícia Civil segue investigando a motivação do triplo homicídio.

Contraponto

O que diz a defesa de Vespasiano Giehl:

“A defesa técnica do acusado de suposta participação no fato investigado como triplo homicídio, composta pelo advogado Felipe Raúl Haas, do escritório Haas Advocacia Criminal, vem a público esclarecer que recebeu com serenidade o cumprimento da medida cautelar realizada pelas autoridades policiais na data de hoje.

Neste momento, é indispensável destacar que os fatos ainda se encontram sob investigação, inexistindo qualquer condenação judicial ou conclusão definitiva acerca da responsabilidade do investigado.

A defesa já está adotando todas as providências jurídicas cabíveis para ter acesso integral aos elementos informativos produzidos até o momento, a fim de exercer, de forma plena e efetiva, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Embora compreenda a repercussão social decorrente da gravidade dos fatos noticiados, a defesa ressalta que a presunção de inocência constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser afastada por versões preliminares ou conclusões antecipadas.

Por respeito às investigações em andamento, aos familiares envolvidos e à própria busca pela verdade dos fatos, a defesa não realizará manifestações sobre o mérito da apuração neste momento.