Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar jovem de 19 anos em Bagé

Suspeito de 24 anos foi encaminhado para atendimento médico pela Brigada Militar. Brigada Militar / Divulgação

A Justiça decretou, nesta quinta-feira (28), a prisão preventiva do homem de 24 anos suspeito de matar a facadas Maria Luiza Saraiva Gastesi, de 19 anos, em Bagé, na Campanha. Preso em flagrante após o crime, ele segue internado sob custódia da Polícia Penal em um hospital da cidade, depois de se jogar de um prédio ao tentar fugir da Brigada Militar.

Com esse registro, chega a 36 o número de feminicídios no Rio Grande do Sul em 2026.

Segundo a Polícia Civil, Maria Luiza foi morta a facadas no início da madrugada desta quinta-feira, quando chegava em casa. Conforme a investigação, o suspeito aguardava a jovem nas proximidades da residência. Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e estavam separados havia um mês.

De acordo com a delegada Lisandra de Souza Cabrera, da Delegacia da Mulher de Bagé, familiares e testemunhas relataram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

— Apuramos com familiares e testemunhas que eles estavam separados havia cerca de um mês. Ela teria descoberto uma traição dele e teria se separado, e ele não aceitava esse fim do relacionamento — afirmou a delegada.

A investigação aponta que Maria Luiza foi abordada na rua pelo ex-companheiro. Segundo a polícia, ele puxou a vítima pelos cabelos e a levou à força para a residência onde ainda morava, localizada na mesma quadra da casa dela. No local, atacou a jovem com golpes de faca.

Vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram, encontraram Maria Luiza já sem vida. O suspeito fugiu pelos fundos da casa, pulou telhados de imóveis vizinhos e entrou em um prédio de quatro andares nas proximidades.

— A Brigada Militar chegou prontamente e buscou diligências para tentar localizá-lo. Ele resistiu à prisão e acabou se jogando do edifício — disse Lisandra.

Internação

O homem sofreu fraturas nas pernas e na mandíbula. Conforme a delegada, ele permanece internado, mas teve a prisão preventiva decretada após decisão da Justiça que homologou o flagrante nesta quinta-feira.

— O flagrante foi homologado agora à tarde pelo Poder Judiciário, e o Judiciário definiu a minha representação pela prisão preventiva do suspeito — explicou a delegada.

Maria Luiza não havia registrado ocorrência policial contra o ex-companheiro nem possuía medida protetiva. Segundo a polícia, o homem não tinha antecedentes criminais.

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e reunindo imagens e outros elementos para concluir o inquérito. Conforme a delegada, a autoria do crime já está esclarecida.

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🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul