Jovem é presa com 240 quilos de maconha em Santiago, na Região Central

Droga estava na caçamba de uma caminhonete Ford Ranger abordada durante fiscalização. divulgação / PRF

Uma jovem de 25 anos foi presa na madrugada deste sábado (9) após ser flagrada transportando cerca de 240 quilos de maconha em Santiago, na região central do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava na caçamba de uma caminhonete Ford Ranger abordada durante fiscalização. A motorista estava sozinha no veículo e relatou aos policiais que havia carregado a droga em Porto Lucena e que o destino seria Santa Maria.