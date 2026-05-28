Jovem de 19 anos é assassinada a facadas em Bagé; ex-namorado se joga de prédio durante fuga

Homem foi encaminhado para atendimento médico pela Brigada Militar. Brigada Militar / Divulgação

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a facadas em Bagé, na região da Campanha. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27), na área central. O suspeito é o ex-namorado dela — o nome dele não foi divulgado.

Com isso, chega a 36 o número de feminicídios no Rio Grande do Sul em 2026.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Maria Luiza Saraiva Gastesi, chegava em casa, na Rua Doutor Veríssimo, quando o homem, de 24 anos, estaria esperando por ela.

Vizinhos ouviram gritos e acionaram a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram na residência, encontraram a vítima morta a golpes de faca.

Conforme a delegada Lisandra Cabrera, quando os PMs chegaram na casa o ex-namorado tentou escapar pelos fundos da casa. Ele teria escalado telhados vizinhos para fugir, mas os policiais conseguiram localiza-lo por meio dos rastros de sangue.

Ainda de acordo com a polícia, o homem teria tentado avançar nos policiais com uma faca. Depois, ele se jogou do quarto andar de um edifício. A última atualização é de que ele passará por procedimento cirúrgico.

O ex-casal morou junto por um ano e estava separado havia um mês. A vítima não havia registrado ocorrência policial contra ele, que não possuía antecedentes criminais.

Esse foi o primeiro feminicídio do ano em Bagé, que não registrava esse tipo de crime desde 2024.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul