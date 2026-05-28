Segurança

36 feminicídios no RS
Notícia

Jovem de 19 anos é assassinada a facadas em Bagé; ex-namorado se joga de prédio durante fuga

Maria Luiza Saraiva Gastesi chegava em casa, na Rua Doutor Veríssimo, quando o homem, de 24 anos, estaria esperando por ela

Gustavo Gossen

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