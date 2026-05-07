Segurança

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Isolamento, dependência e presença de armas: os desafios no combate à violência contra as mulheres no meio rural no RS

Zero Hora mostra como o contexto no interior do Estado amplia o risco da violência doméstica

Leticia Mendes

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