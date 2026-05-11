Segurança

Campos de Cima da Serra
Notícia

Investigação da BM aponta que mais dois policiais militares participaram de homicídio de jovem algemado em Bom Jesus

Caso ocorreu em março de 2025. Até agora, apenas um PM responde processo pelo envolvimento no episódio

Adriana Irion

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