Segurança

Zona Leste da Capital
Notícia

Imagens mostram envolvimento de outro carro em acidente que vitimou policial militar na Avenida Ipiranga

Após analisar material de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local do sinistro, Polícia Civil faz buscas por um veículo de cor prata

Tiago Bitencourt

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