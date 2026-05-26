Imagens de câmeras de segurança de dois estabelecimentos comerciais registraram o momento exato do acidente que causou a morte do policial militar temporário Paulo Henrique Ribeiro da Silva, 39 anos, no final da madrugada de segunda-feira (25), na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

As imagens são a principal pista da Polícia Civil para localizar um segundo veículo envolvido na colisão.

Inicialmente, o relato de testemunhas indicava que o policial, que estava sozinho em um Citroën C3, poderia ter dormido ao volante antes de bater contra um poste na esquina com a Rua Veríssimo Rosa.

O que mostra o vídeo

Nas imagens analisadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito, é possível observar um carro de cor prata trafegando pela faixa central da Avenida Ipiranga, no sentido Centro-bairro. Ao tentar converter à direita para acessar a Rua Veríssimo Rosa, o automóvel corta a frente do carro da vítima, que seguia no mesmo sentido. Para tentar desviar, o policial perde o controle e colide contra um poste. O policial morreu na hora. O outro veículo seguiu pela Avenida Ipiranga.

O delegado Gustavo Pereira, responsável pela investigação, acredita que o acidente tenha sido provocado por este segundo veículo.

A Polícia Civil faz buscas na região e tenta identificar o automóvel prata, que ainda não foi localizado.

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