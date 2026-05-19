Segurança

Violência urbana
Notícia

Imagens mostram adolescentes pulando grades para entrar e sair de casa de acolhimento onde vivia suspeito de morte em estação da Trensurb

Vídeo e fotos revelam fragilidade no controle do acesso e na segurança do local, na Região Metropolitana; promotor pediu interdição do local

Humberto Trezzi

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