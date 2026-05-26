Imagens mostram ação em que sargento da reserva reage a assalto e mata criminoso em Porto Alegre

Imagens de câmeras de segurança de um prédio registraram o momento em que um sargento da reserva da Brigada Militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos criminosos na zona norte de Porto Alegre. O caso aconteceu no início da manhã de segunda-feira (25), na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Avenida Cristóvão Colombo, no bairro São João.

De acordo com a Polícia Civil, a ação começou pouco antes das 6h. O policial militar acompanhava a esposa para abrir uma banca de revistas administrada pelo casal.

As vítimas descarregavam mercadorias do porta-malas de um carro quando foram surpreendidas por dois homens armados.

O casal foi obrigado pela dupla a entrar no estabelecimento e entregar pertences, dinheiro e a chave do veículo.

Quatro disparos

Segundo a polícia, um dos criminosos desconfiou que o homem estava armado e investiu contra ele. Neste momento, o sargento da reserva efetuou quatro disparos e atingiu um dos assaltantes.

O criminoso foi baleado na perna, no braço e no tórax. Ele morreu no local. O outro assaltante fugiu. Ele foi identificado como Rafael Vignol, 31 anos. O assaltante estava foragido do sistema prisional desde maio de 2025.