Segurança

Bairro São João
Notícia

Imagens mostram ação em que sargento da reserva reage a assalto e mata criminoso em Porto Alegre

Tentativa de roubo ocorreu na manhã de segunda-feira. Câmeras de segurança de um prédio registraram a abordagem ao policial militar e à esposa

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS