Idoso é encontrado morto dentro de casa em Osório ao lado de símbolos desenhados com sangue

Um idoso de 67 anos foi encontrado morto por familiares na casa onde morava em Osório, no Litoral Norte, na quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Alcides Boeira da Silva. Conforme a Polícia Civil, ele foi assassinado com três golpes na cabeça, com uso de um objeto contundente.

Havia símbolos desenhados com sangue próximo ao corpo da vítima, nas paredes do interior do imóvel. A Polícia Civil apura o que os desenhos representam.

— (A vítima) foi encontrada já sem vida no interior da sua residência, com bastante sangue em seu entorno. Ali próximo num móvel também havia alguns desenhos, que demonstra alguma simbologia ou alguma outra forma de comunicação. Isso tudo dependente de apuração — explica o delegado João Henrique Gomes, responsável pela investigação.

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Conforme o delegado, o idoso morava sozinho e não possuía antecedentes criminais ou desavenças conhecidas. A residência estava revirada e as portas da frente e dos fundos não tinham sinais de arrombamento. O celular da vítima e dinheiro foram roubados.