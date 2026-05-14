Segurança

Litoral Norte
Notícia

Idoso é encontrado morto dentro de casa em Osório ao lado de símbolos desenhados com sangue

Polícia busca autor do homicídio e apura origem de imagens no local do crime; Dinheiro e o celular da vítima foram roubados 

Maria Stolting

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