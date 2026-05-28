Identificado carro envolvido em acidente que matou policial militar em Porto Alegre; motorista será intimado a depor

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) identificou um Fiat Argo prata envolvido no acidente que matou o policial militar Paulo Henrique Ribeiro da Silva, 39 anos. A colisão aconteceu na madrugada de segunda-feira (25), na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O carro pertence a uma locadora e estava alugado por um homem que já foi identificado.
Conforme o delegado Carlo Butarelli, responsável pela investigação, o motorista do Argo será intimado a depor nos próximos dias. Outras testemunhas devem ser ouvidas antes dele.
O que mostra o vídeo
Nas imagens analisadas pela Delegacia de Delitos de Trânsito, é possível observar um carro de cor prata trafegando pela faixa central da Avenida Ipiranga, no sentido Centro-bairro. Ao tentar converter à direita para acessar a Rua Veríssimo Rosa, o automóvel corta a frente do carro da vítima, que seguia no mesmo sentido. Para tentar desviar, o policial perde o controle e colide contra um poste. O policial morreu na hora. O outro veículo seguiu pela Avenida Ipiranga.
O policial militar trabalhava como técnico de enfermagem no Hospital da Brigada Militar.