Homens são mortos a tiros dentro de casa em Imbé

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira (26) em uma casa no bairro Ipiranga, em Imbé, no Litoral Norte. Um jovem, de 19 anos, também foi baleado.

O crime aconteceu por volta das 22h, na esquina da Avenida Paraguassú com a Rua Quartzo. Testemunhas relataram que os autores dos disparos chegaram em um carro branco, invadiram a casa em que as vítimas estavam, atiraram e fugiram.

As vítimas foram identificadas como Emerson Gehlen, 53 anos, e Renan Lima, 27.

O jovem que foi baleado está hospitalizado em estado grave.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a motivação do crime tenha sido disputa relacionada ao tráfico de drogas.