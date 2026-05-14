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Homem que matou companheira e abandonou filho de três anos em ônibus é condenado a 32 anos de prisão

Em janeiro, o réu já havia sido condenado a um ano e oito meses por abandono de incapaz, em Três Coroas 

Rochane Carvalho

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