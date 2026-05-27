Padre que atuava em Guaíba é condenado a mais de 18 anos por estupro de menina de nove anos 

Durante cumprimento de mandado, polícia encontrou pen drives, com armazenamento de pornografia infantil. Divulgação / Polícia Civil

Diego da Silva Correa, padre na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Guaíba, foi condenado na terça-feira (26) a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil.

A decisão é da juíza Andreia da Silveira Machado, da 1ª Vara Criminal da comarca. O réu, de 44 anos, já estava detido e não poderá recorrer em liberdade. Ele já havia sido afastado das funções pela Arquidiocese de Porto Alegre.

A vítima é uma menina que tinha nove anos à época dos crimes. Conforme a denúncia, os atos ocorreram em diversas ocasiões entre maio e agosto de 2024, dentro da casa paroquial onde Correa morava.

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou, no quarto dele, dois pen drives com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Posição de confiança

A condição de sacerdote foi tratada na sentença como agravante moral e simbólico. Segundo a acusação, o réu se aproveitou da relação de hospitalidade construída em torno da figura religiosa para praticar o crime, uma vez que os atos ocorriam enquanto a menina frequentava a casa paroquial.

"Nesses casos, o poder não é apenas individual, mas também simbólico. A figura do adulto respeitado, sacerdote e pessoa socialmente admirada, pode dificultar que a vítima seja acreditada. A palavra da vítima passa a ser confrontada não apenas com a versão do acusado, mas com a imagem pública construída em torno dele", ressaltou a juíza na sentença.

Andreia também considerou excessiva e inadequada a proximidade entre o réu e a menina, comprovada nos autos.

Para ela, a relação pastoral deveria se limitar a cuidado, orientação religiosa, acolhimento comunitário e proteção, sem criar vínculo individualizado e reservado com uma criança.

"Não se mostra compatível com padrões mínimos de cautela institucional que um sacerdote, homem adulto, mantenha relação de intimidade, acesso e proximidade com criança desacompanhada de seu responsável, especialmente em ambiente residencial, fora de contexto público ou comunitário", pontuou.

A magistrada ainda observou que Correa se aproveitou de uma catástrofe, a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, para se aproximar e criar vínculo com a vítima.

Investigação e prisão

O caso veio a público em outubro de 2024, quando uma familiar da menina procurou a polícia em Guaíba para relatar suspeita de abuso sexual.

Conforme o delegado Fabiano Berdichevski, que comandava a Delegacia de Guaíba à época, testemunhas relataram que Correa andava de carro sozinho com a criança, prática vedada pela Igreja Católica, e que a menina chegava a passar noites na casa paroquial.

Foi durante essa investigação que a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão no local e encontrou, dentro do guarda-roupa, os dois pen drives com imagens de pornografia infantil.

Correa foi preso em flagrante, mas acabou solto após audiência de custódia. Neste dia ele foi afastado das funções de padre.

Em 9 de dezembro de 2024, a Justiça atendeu a novo pedido da polícia de Guaíba e decretou a prisão preventiva, baseada em elementos colhidos ao longo do inquérito. Desde então, ele permanece detido.

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Outra vítima

Com a repercussão da prisão, uma jovem procurou a polícia em Porto Alegre e disse também ser vítima de Correa. Segundo o relato, o crime teria ocorrido em 2020, quando ela tinha 13 anos e ele atuava na Paróquia São Carlos, na Capital.

Conforme a denúncia, ela teria sido obrigada a fazer sexo oral com o então padre. O registro motivou a abertura de nova investigação.

Não era a primeira vez que o nome de Correa aparecia em apurações do tipo. Em 2021, ele já havia sido investigado por comportamento suspeito com crianças e adolescentes, mas nada foi comprovado naquela ocasião.

Sentença

Na sentença proferida na terça-feira, a juíza apontou a robustez do conjunto probatório, formado por laudos periciais, relatório multiprofissional e depoimentos de testemunhas, incluindo a escuta da vítima por meio de depoimento especial.

A magistrada destacou que, em crimes sexuais contra crianças, a palavra da vítima ganha peso especial diante da inexistência habitual de testemunhas ou vestígios físicos.

A defesa havia sustentado fragilidade na narrativa da menina, alegando alteração de versão e lapso temporal. A juíza rebateu o argumento.

"Não há mínima prova de que a vítima criou tal enredo repulsivo com o intuito de prejudicar o réu. Tal argumentação desconsidera a dinâmica própria dos crimes sexuais praticados contra crianças, nos quais a revelação costuma ocorrer de forma gradual, fragmentada e condicionada ao ambiente de segurança emocional em que a vítima se encontra", afirmou Andreia na sentença.

Para a magistrada, as consequências do crime são incalculáveis e devastadoras, já que a menina seguirá convivendo com o trauma da violência sexual.

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