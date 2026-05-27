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Padre que atuava em Guaíba é condenado a mais de 18 anos por estupro de menina de nove anos 

Diego da Silva Correa, 44 anos, também recebeu pena pelo crime de armazenamento de pornografia infantil

Leonardo Martins

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