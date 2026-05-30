Homem morre após confronto a tiros com policiais na zona norte de Porto Alegre

Viatura da Polícia Civil envolvida em tiroteio. Polícia Civil-RS / Divulgação

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais civis na manhã deste sábado (30) em Porto Alegre. O caso aconteceu na zona norte da Capital, durante a investigação de um homicídio ocorrido horas antes, ainda na madrugada, na Vila Santo André. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

Segundo o delegado Gabriel Borges, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um homem foi morto a tiros durante a madrugada em uma casa na Zona Norte. Essa execução aconteceu num contexto de disputas do tráfico de drogas. Depois disso, os policiais civis começaram a realizar buscas aos autores deste crime.

— Os policiais descobriram os prováveis autores que já eram, inclusive, conhecidos da equipe, e foram no suposto local onde estavam também na Vila Santo André. Quando chegaram ao local, foram recebidos com disparos de arma de fogo — explicou.

Conforme o delegado, os policiais reagiram, mas um dos criminosos conseguiu fugir. O outro foi preso com uma arma. Durante a fuga, segundo os policiais, o que conseguiu escapar ingressou em um Onix, e teria seguido atirando nos agentes durante o trajeto.

O homem foi encontrado sem vida dentro do carro, nas proximidades da Arena. No local, foi localizada uma mulher que conduzia o veículo. A polícia ainda apura as circunstâncias do envolvimento dela no caso.

— Durante a fuga, uma das armas, uma pistola, foi dispensada no Guaíba. Uma equipe dos bombeiros está tentando localizar — afirmou o delegado.

Dois revólveres foram apreendidos, além desta arma que é procurada nas águas. Os policiais tiveram ferimentos leves durante o confronto. O homem preso e o que foi morto possuem diversos antecedentes, segundo a polícia, inclusive, por homicídio.

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