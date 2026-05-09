Homem mata a companheira, de 22 anos, em Porto Alegre

Uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo companheiro, na manhã deste sábado (9), em Porto Alegre. O crime, que aconteceu dentro da casa da vítima, no bairro Santa Tereza, é o 33º feminicídio de 2026 no Estado.

Conforme a Polícia Civil, Isabella Borges da Rosa Pacheco chegou a ser encaminhada à unidade Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suposto autor do disparo de arma de fogo, Nicollas Ronald Moraes dos Santos, 23 anos, teria acertado a jovem na região da face. Segundo a polícia, ele tinha antecedentes por lesão corporal. Após o crime, o homem fugiu com a arma de fogo, mas foi preso em flagrante por volta das 16h do mesmo dia.

Segundo a delegada Thaís Dias Dequech, titular da 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª Deam), um boletim de violência doméstica foi registrado no dia 31 de março e uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) estava em vigor.

Porém, após o casal reatar o relacionamento, a vítima solicitou a revogação da medida no dia 28 de abril.

Segundo a delegada, o juiz determinou que, antes da análise do pedido, ela passasse por acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Por isso, a medida protetiva não foi revogada.