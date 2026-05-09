Segurança

Violência doméstica
Notícia

Homem mata a companheira, de 22 anos, em Porto Alegre

Vítima possuía medida protetiva, mas teria pedido a retirada, que ainda seria analisada pela Justiça; autor dos disparos foi preso

Pâmela Rubin Matge

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