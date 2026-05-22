Homem é preso suspeito de matar três pessoas da mesma família no interior de Santa Cruz do Sul

Um homem de 36 anos foi preso nesta sexta-feira (22) suspeito de envolvimento em um triplo homicídio na localidade de Arroio do Leite, no interior de Santa Cruz do Sul, Vale do Rio Pardo.

As vítimas são três homens da mesma família, com idades de 55, 32 e 30 anos. Eles foram encontrados mortos no local do crime. As identidades ainda não haviam sido divulgadas oficialmente até a última atualização desta publicação.

Segundo a Brigada Militar, os policiais receberam informações sobre o crime ainda durante a tarde. A partir da identificação do suspeito, equipes da Patrulha Rural e da Força Tática de Santa Cruz do Sul, com apoio de policiais militares de Venâncio Aires e do setor de inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), iniciaram buscas na região.

O homem, que trabalha como agricultor, foi localizado e preso em flagrante sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.