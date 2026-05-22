Segurança

Triplo homicídio
Notícia

Homem é preso suspeito de matar três pessoas da mesma família no interior de Santa Cruz do Sul

Crime aconteceu na localidade de Linha Saraiva. Arma de fogo foi apreendida pelos policiais militares

Airton Lemos

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