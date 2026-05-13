Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de sete anos; mãe é investigada por omissão

Prisão aconteceu em Cachoeirinha nesta terça-feira (12). Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira (12), por suspeita de abusar a enteada de sete anos. A prisão aconteceu em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, onde o investigado trabalhava.

Conforme a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado em março, após a madrinha da criança procurar as autoridades e relatar um episódio ocorrido em dezembro de 2025, no bairro Guajuviras, em Canoas.

De acordo com o relato, a mãe da menina presenciou o companheiro praticando abuso sexual contra a menina, na mesma cama em que os três dormiam, depois de acordar durante a madrugada.

A criança também foi ouvida pela Polícia Civil e relatou que o padrasto, por vezes, se oferecia para banhá-la, aproveitando esses momentos para praticar abusos. Segundo a vítima, o homem a ameaçava de agressão física para que ela não contasse sobre os crimes.

— A prisão deste indivíduo afasta uma ameaça concreta e imediata de uma criança extremamente vulnerável — afirmou o delegado Maurício Barison, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas.

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Mãe investigada por omissão

A investigação — que segue em andamento — aponta que a mãe da criança, apesar de ter presenciado o abuso, não registrou boletim de ocorrência. Além disso, ela teria permitido que o homem retornasse à residência, levando a madrinha a procurar a delegacia e registrar a denúncia.

De acordo com a polícia, em razão da suposta atitude, a mãe da criança também é investigada por omissão de cuidados e negligência.