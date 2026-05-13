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Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de sete anos; mãe é investigada por omissão

Caso começou a ser investigado em março, após a madrinha da criança procurar as autoridades para denunciar um episódio ocorrido em dezembro de 2025

Júlia Ozorio

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